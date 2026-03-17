Puncak Arus Mudik 2026 di Pelabuhan Merak, Antrean Kendaraan Meningkat

CILEGON - Suasana arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak Banten mulai terasa berbeda. Jika biasanya jarak waktu antar antrean kendaraan cukup lama, kali ini durasi antar volume antrean terlihat cukup intens dengan volume kendaraan yang terlihat meningkat.

1. Arus Mudik Pelabuhan Merak

Berdasarkan pantauan Okezone, Selasa (17/3/2026), antrean kendaraan di Pelabuhan Merak khususnya di bagian eksekutif mulai terlihat sejak pukul 17.00 petang. Sebelumnya, suasana Pelabuhan Merak cenderung sepi pada pagi hingga sore hari.

Terlihat antrean kendaraan di buffer zone atau tempat kendaraan menunggu kapal cukup berbeda dari hari-hari sebelumnya. Selain itu, kendaraan dari arah pintu masuk pelabuhan juga terus berdatangan pada sore tadi.

Tidak berselang lama setelah antrean kendaraan sore memasuki kapal, antrean kendaraan kembali terjadi sekitar pukul 18.30 WIB, 19.35 WIB, hingga 20.30 WIB. Jika diperhatikan jarak waktu antar antrean sangat dekat dan lebih intens dibanding hari-hari sebelumnya.

Bahkan antrean yang terjadi sekitar pukul 20.30 WIB tadi masih terus terjadi hingga pukul 21.30 WIB. Terlebih volume kendaraan juga terus meningkat secara bertahap dengan banyaknya kendaraan yang terus berdatangan dari arah pintu masuk pelabuhan.

Di sisi lain, kendaraan roda empat yang berisi para pemudik itu juga didominasi oleh kendaraan dengan plat B atau Jabodetabek. Terlihat banyak juga yang membawa barang di atas mobil mereka.

Direktur Operasional dan Transportasi ASDP, Rio Theodore Natalianto Lasse mengatakan puncak arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak diprediksi mulai terjadi pada malam ini atau tepatnya pada Selasa, 17 Maret 2026 sekitar pukul 20.00 WIB hingga dini hari di tanggal 18 Maret 2026.