Kapolda Sumsel Instruksikan Jajarannya Siap Tempur Hadapi Arus Mudik Lebaran

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |22:27 WIB
JAKARTA - Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Sandi Nugroho menginstruksikan seluruh jajaran untuk siap tempur hadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026. 

Sandi menegaskan hal itu saat mengecek langsung Pos Pengamanan (Pos Pam). Fokus utama adalah memastikan quick response dan kelayakan sarana prasarana patroli di seluruh lini.

"Hari ini kita bergerak secara serentak di seluruh jajaran untuk memastikan tidak ada celah dalam pengamanan masyarakat. Pengecekan pos ini adalah bukti seluruh personel, mulai dari administrasi hingga armada patroli, berada dalam kondisi siap tempur untuk memberikan respons cepat di setiap sudut Sumatera Selatan," kata Sandi, Selasa (17/3/2026).

Ia menegaskan, kegiatan yang melibatkan 39 personel gabungan di titik tersebut (Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, Dinkes, dan Senkom) adalah representasi dari pengamanan terpadu. 

Menurutnya, ketegasan operasional di lapangan disempurnakan oleh sentuhan empati melalui pembagian tali asih kepada personel yang bertugas, sebagai wujud lead by example dari pimpinan.

Selain itu, pembagian takjil kepada pengguna jalan dilakukan sebagai strategi cooling system untuk mendinginkan suasana sekaligus mengedukasi masyarakat tentang tertib berlalu lintas dengan cara yang persuasif.

"Kegiatan serentak ini juga membawa misi kemanusiaan. Kami ingin menunjukkan bahwa di balik seragam ini, Polri tetap mengedepankan nilai kekeluargaan. Pembagian takjil serentak ini adalah cara kami menyapa masyarakat secara humanis, sekaligus mendinginkan suasana (cooling system) agar situasi Kamtibmas tetap kondusif dan hangat," tutur Sandi.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
One Way Diberlakukan, Arus Mudik di Tol Cipali Melonjak
