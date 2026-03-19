Pemprov DKI Izinkan Pemudik Titipkan Kendaraan di Kelurahan hingga Kantor Wali Kota

Pemprov DKI Izinkan Pemudik Titipkan Kendaraan di Kelurahan hingga Kantor Wali Kota (Danandaya)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempersilakan warga yang akan melakukan perjalanan mudik untuk menitipkan kendaraan di Kelurahan ataupun Kantor Wali Kota. Penitipan kendaraan ini disediakan untuk memberikan rasa aman bagi para pemudik yang meninggalkan kendaraannya selama pulang ke kampung halamannya.

"Tentunya Pemerintah DKI Jakarta akan mengizinkan bagi para pemudik yang kemudian menitipkan kendaraannya, terutama motornya di kantor-kantor yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono di Jakarta Timur, Rabu (18/3).

Pada Lebaran 2026, Pemprov DKI Jakarta memiliki progam mudik gratis. Ia melepas langsung secara simbolis peserta mudik gratis di Monas pasa Selasa (17/3/2026).

Tak hanya menyediakan mudik gratis bagi penumpang, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi pengangkutan kendaraan para pemudik. Fasilitas tambahan ini sebagai solusi agar para pemudik tetap nyaman selama perjalanan pulang ke kampung.

"Kami juga memberangkatkan truk kurang lebih untuk 900 motor karena kami melihat bahwa dalam perjalanan jauh itu kalau para pemudik yang menggunakan motor pasti capek, makanya kami siapkan," kata dia.

Menurutnya, sebagian besar peserta mudik gratis kini telah tiba di kampung halaman masing-masing dengan selamat.

"Sekarang ini sudah praktis mereka sudah sebagian besar sudah di kampung halamannya masing-masing dan itu berjalan dengan baik dan selamat," ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

