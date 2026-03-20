Legenda Laga Chuck Norris Meninggal Dunia di Usia 86 Tahun

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia perfilman internasional. Bintang film laga legendaris Chuck Norris meninggal dunia pada usia 86 tahun.

Kabar wafatnya aktor asal Amerika Serikat tersebut diumumkan langsung oleh pihak keluarga melalui pernyataan resmi pada Jumat (20/3/2026). Keluarga menyebut Norris meninggal secara mendadak pada Kamis pagi.

Chuck Norris dikenal luas berkat perannya dalam serial televisi populer Walker, Texas Ranger serta sejumlah film aksi era 1980-an, termasuk Missing in Action.

Sebelum meniti karier di dunia hiburan, Norris terlebih dahulu dikenal sebagai atlet bela diri kelas dunia. Ia mengoleksi berbagai sabuk hitam dan sempat menyandang gelar juara dunia karate.

Dalam unggahan di akun Instagram, keluarga mengenang sosok Norris sebagai pribadi yang hangat dan penuh kasih.

“Suami yang setia, ayah dan kakek yang penyayang, saudara yang luar biasa, dan jantung keluarga,” demikian pernyataan keluarga, seperti dilansir dari dw.