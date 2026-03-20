Pemudik Meninggal dalam Perjalanan, Kemenhub Pastikan Pemulangan Jenazah

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan pemulangan jenazah seorang pemudik berinisial RP yang meninggal dunia saat dalam perjalanan mudik dari Bali menuju Kebumen.

Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menyampaikan belasungkawa atas wafatnya seorang ibu rumah tangga tersebut yang diketahui meninggal dunia pada Rabu pagi (18/3/2026) saat bus yang ditumpanginya dalam perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk.

"Sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian negara, Kemenhub berkoordinasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Kepolisian Republik Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelabuhan Indonesia untuk memastikan proses pemulangan jenazah berlangsung layak hingga tiba di rumah duka," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Heri Junaedi Bakhri, dikutip Jumat (20/3/2026).

Jenazah diberangkatkan pada pukul 14.00 WITA menggunakan KMP Dharma Kencana 9 dengan rute Pelabuhan Gilimanuk–Pelabuhan Ketapang. Selain itu, Kepala Distrik Navigasi Cilacap telah ditugaskan untuk menyambut kedatangan jenazah di rumah duka di Kebumen sebagai representasi kehadiran Kementerian Perhubungan bagi keluarga Almarhumah Ibu RP.

Heri menyebut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berkoordinasi terus dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kelancaran dan keselamatan arus mudik di wilayah Selat Bali.

Kemenhub juga mengimbau para pemudik memperhatikan kondisi kesehatan sebelum dan selama perjalanan, beristirahat cukup, serta segera melapor kepada petugas apabila mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan.