Rismon Akui Salah, Ketum Jokowi Mania: Itu Suara Hati Nurani

JAKARTA - Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menilai perubahan sikap Rismon Sianipar sebagai bentuk kejujuran yang lahir dari hati nurani.

Rismon, yang sebelumnya berstatus tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kini berbalik arah dengan mengakui bahwa ijazah tersebut asli. Ia juga telah menyampaikan permintaan maaf dan menempuh jalur damai melalui mekanisme restorative justice.

Rismon disebut telah menemui Jokowi di Solo dan memilih meninggalkan kubu Roy Suryo dalam polemik tersebut.

“Terlepas dari latar belakang akademisnya, kita menghargai kejujurannya untuk mengakui bahwa apa yang ia teliti sebelumnya adalah keliru,” kata Andi Azwan dalam program Interupsi iNews TV, Kamis (19/3/2026).

“Jarang seorang ilmuwan menarik kembali hasil penelitiannya, dan menyampaikannya secara jujur kepada publik. Ini soal hati nurani,” sambungnya.