Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Takbir Bergema! Pawai Obor dan Mobil Hias Mulai Penuhi Thamrin–Sudirman

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |20:30 WIB
Pawai Obor Malam Takbiran di Monas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pawai obor mulai bergerak dari kawasan Silang Monas Daya Barat. Belasan mobil hias dari jajaran pemerintah kota (Pemkot) di wilayah Jakarta turut mengumandangkan takbir sebagai tanda dimulainya pawai obor menyambut Idulfitri 1447 H/2026 pada Jumat (20/3/2026) malam.

Berdasarkan pantauan Okezone di Monas, ratusan peserta pawai obor terlihat membawa lampu-lampu kecil yang menghiasi jalannya pawai. Di belakang dan di samping barisan tersebut, belasan mobil hias dari jajaran Pemkot Jakarta ikut mengiringi.

Dari atas mobil hias, takbir dikumandangkan untuk menyambut Lebaran 2026. Berbagai kendaraan tersebut dihiasi beragam ornamen khas Idulfitri, seperti miniatur masjid, bedug, bunga, hingga dekorasi berbentuk perahu.

Peserta yang berjalan beriringan dengan mobil hias melantunkan takbir sambil menabuh rebana, menciptakan suasana yang semakin semarak meski hujan masih mengguyur kawasan tersebut dengan intensitas sedang.

Meski diguyur hujan, ratusan peserta tampak tetap antusias mengikuti pawai obor dari kawasan Monas menuju Bundaran HI.

Saat ini, pawai obor tengah bergerak dari Silang Monas Daya Barat menuju titik finis yang menjadi pusat gelaran pawai obor dan bedug.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement