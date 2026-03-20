Takbir Bergema! Pawai Obor dan Mobil Hias Mulai Penuhi Thamrin–Sudirman

JAKARTA – Pawai obor mulai bergerak dari kawasan Silang Monas Daya Barat. Belasan mobil hias dari jajaran pemerintah kota (Pemkot) di wilayah Jakarta turut mengumandangkan takbir sebagai tanda dimulainya pawai obor menyambut Idulfitri 1447 H/2026 pada Jumat (20/3/2026) malam.

Berdasarkan pantauan Okezone di Monas, ratusan peserta pawai obor terlihat membawa lampu-lampu kecil yang menghiasi jalannya pawai. Di belakang dan di samping barisan tersebut, belasan mobil hias dari jajaran Pemkot Jakarta ikut mengiringi.

Dari atas mobil hias, takbir dikumandangkan untuk menyambut Lebaran 2026. Berbagai kendaraan tersebut dihiasi beragam ornamen khas Idulfitri, seperti miniatur masjid, bedug, bunga, hingga dekorasi berbentuk perahu.

Peserta yang berjalan beriringan dengan mobil hias melantunkan takbir sambil menabuh rebana, menciptakan suasana yang semakin semarak meski hujan masih mengguyur kawasan tersebut dengan intensitas sedang.

Meski diguyur hujan, ratusan peserta tampak tetap antusias mengikuti pawai obor dari kawasan Monas menuju Bundaran HI.

Saat ini, pawai obor tengah bergerak dari Silang Monas Daya Barat menuju titik finis yang menjadi pusat gelaran pawai obor dan bedug.

(Awaludin)

