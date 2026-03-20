Pramono Shalat Ied di Balai Kota, Ma’ruf Amin Jadi Khatib

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |23:30 WIB
Pramono Shalat Ied di Balai Kota, Ma’ruf Amin Jadi Khatib
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan melaksanakan Shalat Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Balai Kota DKI Jakarta pada Sabtu (21/3/2026). Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, juga dijadwalkan turut hadir.

"Karena Bapak Presiden mengadakan Shalat Id di Aceh, maka saya sebagai Gubernur Jakarta bersama Pak Wagub dan juga Ketua DPRD besok akan Shalat Id di halaman Balai Kota," ujar Pramono di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).

Ia menambahkan, khatib dalam Shalat Idulfitri tersebut adalah Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin. Setelah pelaksanaan salat, kegiatan akan dilanjutkan dengan acara halalbihalal.

"Rencananya khatibnya Bapak Wakil Presiden sebelumnya, Bapak K.H. Ma’ruf Amin. Setelah itu kami akan mengadakan acara halalbihalal di Balai Kota," ujarnya.

 

