Makna Idul Fitri bagi Jokowi: Kesabaran dan Memaafkan

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyambut Idulfitri 1447 H dengan penuh makna kehidupan. Bagi Jokowi, makna Idulfitri adalah kesabaran.

“Kesabaran, udah,” ucap Jokowi saat ditemui usai menunaikan salat Idulfitri di Masjid Al-Bina di Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026).

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa makna Idulfitri adalah saling memaafkan.

“Memaafkan,” katanya.

Namun, ia tidak menjelaskan detail bentuk permintaan maaf tersebut kepada siapa.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kediamannya di Jakarta.

“(Habis salat Idulfitri) pulang,” ucap Jokowi.

Ia juga menyebutkan bahwa dirinya akan bertolak ke Solo, Jawa Tengah pada Minggu (21/3/2026). “Besok (pulang ke Solo),” pungkasnya.

Dalam menunaikan salat Idulfitri, Jokowi turut ditemani sang istri, Iriana Jokowi, dan putra bungsunya, Kaesang Pangarep.