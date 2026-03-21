HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: Jumlah Pemudik 2026 Naik Dibanding Tahun Lalu 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |09:54 WIB
Kapolri: Jumlah Pemudik 2026 Naik Dibanding Tahun Lalu 
Mudik Lebaran 2026 tetap mengalami peningkatan dibanding 2025. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa jumlah masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran 2026 tetap mengalami peningkatan dibanding 2025.

Hal itu disampaikan Kapolri usai memantau pengamanan malam takbiran di Pos Terpadu Lapangan Merdeka Polrestabes Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (20/3/2026) malam.

Sigit menyebut dari data pemantauan lapangan selama periode 11 hingga 20 Maret, jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta mencapai 1.740.968 kendaraan. Angka ini, kata dia, naik sebesar 2,82 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 1.693.143 kendaraan.

Ia menambahkan jumlah kendaraan pada puncak arus mudik juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 4,62 persen menjadi 270 ribu kendaraan pada Rabu (18/3) kemarin.

“Tentunya ini menjadi catatan bagi kita semua bahwa awalnya dari hasil survei terjadi penurunan, namun dalam realitas pelaksanaannya ternyata terjadi peningkatan,” tuturnya.

Kapolri merincikan peningkatan jumlah masyarakat yang mudik juga ditemukan pada seluruh moda transportasi. Ia menyebut jumlah penumpang yang menggunakan bus naik sebesar 23,8 persen dengan total 1,16 juta orang.

Sementara jumlah masyarakat yang mudik dengan kereta api meningkat 12,85 persen menjadi 1,42 juta penumpang selama periode mudik Lebaran 2026.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/320/3208137//prabowo-YDVH_large.jpg
Prabowo Halalbihalal dengan Warga Aceh Tamiang Usai Sholat Id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208135//jokowi-JQFH_large.jpg
Makna Idul Fitri bagi Jokowi: Kesabaran dan Memaafkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/320/3208134//wapres_marif-YQWs_large.jpg
Ma’ruf Amin Tekankan Zakat dan Solidaritas dalam Khutbah Idul Fitri 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/622/3208130//dompet_digital-C3jX_large.jpg
Bagi-Bagi THR Lebaran Lebih Praktis dengan Transaksi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208128//gibran-7Lza_large.jpg
Wapres Gibran Bersama Keluarga Tiba di Masjid Istiqlal untuk Sholat Id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/337/3208127//prabowo_lebaran-yuUG_large.jpg
Prabowo Didampingi Mualem Sholat Id di Masjid Darussalam Aceh
