Tol Japek Macet, Contraflow Diperpanjang dari KM 47 hingga 65

JAKARTA – Arus lalu lintas (lalin) di Tol Jakarta–Cikampek (Japek) terus mengalami lonjakan volume kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan. Rekayasa contraflow pun diperpanjang.

Contraflow kini dimulai sejak KM 47 yang dibuka pada pukul 11.54 WIB. Sebelumnya, kebijakan ini dimulai dari KM 55 sampai KM 65 pada pukul 11.05 WIB.

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyebut saat ini kondisi lalu lintas di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek terpantau mulai meningkat.

"JTT terus berkoordinasi secara intensif dengan Kepolisian serta instansi terkait dalam melakukan pengaturan lalu lintas guna menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan pengguna jalan," katanya, Sabtu (21/3/2026).

JTT mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan, dan memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

Pengguna jalan juga diharapkan dapat merencanakan perjalanan dengan baik serta menjaga kondisi kendaraan agar perjalanan tetap aman dan nyaman hingga tujuan.

(Rahman Asmardika)

