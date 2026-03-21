Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tol Japek Macet, Contraflow Diperpanjang dari KM 47 hingga 65

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |13:55 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Arus lalu lintas (lalin) di Tol Jakarta–Cikampek (Japek) terus mengalami lonjakan volume kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan. Rekayasa contraflow pun diperpanjang.

Contraflow kini dimulai sejak KM 47 yang dibuka pada pukul 11.54 WIB. Sebelumnya, kebijakan ini dimulai dari KM 55 sampai KM 65 pada pukul 11.05 WIB.

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyebut saat ini kondisi lalu lintas di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek terpantau mulai meningkat.

"JTT terus berkoordinasi secara intensif dengan Kepolisian serta instansi terkait dalam melakukan pengaturan lalu lintas guna menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan pengguna jalan," katanya, Sabtu (21/3/2026).

JTT mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan, dan memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

Pengguna jalan juga diharapkan dapat merencanakan perjalanan dengan baik serta menjaga kondisi kendaraan agar perjalanan tetap aman dan nyaman hingga tujuan.

(Rahman Asmardika)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3208056//tol_jakarta_cikampek-K20o_large.jpg
Tol Japek Kembali Normal, Skema Contraflow Km 36–70 Disetop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207891//mudik-ZsK4_large.jpg
Terungkap! Ini Penyebab Macet Parah di Tol Japek dan MBZ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207822//mudik-rGU9_large.jpg
Tol Jakarta-Cikampek Macet Parah, meski Contraflow Diterapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207818//contraflow_di_tol_jakarta_cikampek-o64b_large.jpg
Tol Jakarta-Cikampek Macet, Lajur Contraflow Ditambah di KM 48-66
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/338/3207783//lalin_di_tol_jakarta_cikampek_macet_imbas_mobil_terbakar-aXSb_large.jpg
Lalin Macet Imbas Mobil Terbakar di Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207772//mobil_terbakar_di_tol_jakarta_cikampek-UiGZ_large.jpg
Mobil Terbakar di Tol Jakarta-Cikampek, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement