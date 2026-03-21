Momen Lebaran di Rutan KPK, Noel Bagikan Jatah Makanan Tahanan ke Keluarga

JAKARTA – Silvia Rinita Harefa, istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, memanfaatkan momen Hari Raya Idulfitri 1447 H untuk menjenguk suaminya di Rumah Tahanan (Rutan) cabang Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Silvia terlihat meninggalkan rutan sekitar pukul 13.00 WIB.

Silvia menyebut dirinya datang bersama keluarga besar untuk bertemu Noel. Waktu kunjungan yang difasilitasi KPK ini, menurutnya, menjadi momen berkumpul bagi keluarga.

"Biasalah, pembicaraan seputar keadaan keluarga masing-masing. Karena setiap keluarga boleh datang, misalnya didaftarkan adik ipar atau lainnya, jadi berkumpul semua," ujar Silvia saat ditemui, Sabtu (21/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Silvia dan keluarga membawa makanan khas Lebaran untuk Noel yang tengah menjalani masa penahanan. Namun, ada hal menarik terjadi, Noel justru memberikan jatah makanan miliknya sebagai tahanan kepada keluarga untuk dibawa pulang.