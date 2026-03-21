HOME NEWS NASIONAL

Istri Noel Ungkap Gus Yaqut Tak Terlihat di Rutan KPK

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |18:02 WIB
Silvia Rinita Harefa, istri Immanuel Ebenezer (foto: Okezone)
JAKARTA – Silvia Rinita Harefa, istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, memanfaatkan momen Hari Raya Idulfitri 1447 H, untuk mengunjungi suaminya di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Silvia menghabiskan waktu sekitar tiga jam bersama keluarga untuk bertemu Noel. Namun, di tengah kunjungan tersebut, ia justru mengaku mendapat informasi bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak terlihat berada di rutan sejak Kamis (19/3) malam.

“Semua tahanan KPK pada tahu. Mereka bertanya-tanya, katanya ada pemeriksaan. Tapi tidak mungkin menjelang malam takbiran ada pemeriksaan. Sampai hari ini tidak ada (Gus Yaqut),” ujar Silvia saat ditemui di Rutan KPK, Sabtu (21/3/2026).

Silvia menyebut, Gus Yaqut sempat dijemput pada Kamis malam untuk pemeriksaan. Namun, setelah itu keberadaannya tidak terlihat hingga pelaksanaan shalat Idulfitri.

