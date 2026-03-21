Jelang Lebaran, Pos Robot Transformers di Rest Area KM 27 Cirebon Tak Lagi Jadi Daya Tarik Pemudik

CIREBON - Kondisi Rest Area KM 207A di wilayah Cirebon, Jawa Barat, terpantau mulai lengang pada Jumat (20/3/2026). Sebelumnya, di lokasi dipenuhi mobil-mobil yang hendak mudik.

Pantauan Okezone di lokasi, jumlah kendaraan pemudik yang singgah di rest area ini terlihat menurun drastis.

Area parkir yang sebelumnya dipadati kendaraan kini hanya diisi oleh beberapa kendaraan saja. Sepinya rest area ini sejalan dengan menurunnya volume kendaraan di ruas tol, terutama setelah berakhirnya rekayasa lalu lintas one way dan kembalinya sistem dua arah.

Minimnya jumlah pemudik yang singgah juga berdampak pada aktivitas di dalam rest area. Sejumlah tenant makanan dan minuman tampak sepi pengunjung.

Bahkan, beberapa booth pedagang terlihat sudah mulai dibongkar lebih awal menjelang Hari Raya. Namun meski kondisi rest area lengang, pos pelayanan dari Polres Cirebon Kota masih tetap disiagakan untuk memberikan pelayanan kepada pemudik.

Di area pos tersebut, terdapat ornamen robot menyerupai karakter Transformers dan Iron Man yang biasanya menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk berfoto. Namun, karena jumlah pemudik yang singgah sangat terbatas, belum terlihat adanya aktivitas pengunjung yang memanfaatkan spot tersebut.

Sebagai informasi, rekayasa lalu lintas one way nasional di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) resmi berakhir pada Jumat (20/3/2026) siang. Normalisasi lalu lintas dilakukan pada pukul 14.22 WIB.