Macet Horor saat Mudik Lebaran, Pembayaran Tol Tanpa Gerbang Bisa Jadi Solusi?

JAKARTA - Kemacetan panjang di pintu tol menjadi persoalan saat mudik Idul Fitri 2026. Antrean kendaraan mengular panjang di berbagai ruas tol. Kondisi ini membuat perjalanan yang biasanya cepat berubah menjadi macet horor.

Salah satu warga, Yosep (57) mengaku terjebak kemacetan panjang sejak memasuki gerbang tol layang layang Sheik Mohamad bin Zayed (MBZ).

“Saya berangkat pukul 15.00, macet di pintu toll masuk ke arah Bekasi dan pintu tol Cikarang Utama,” ujar Yosep, dikutip Jumat (20/3/2026).

Yosep yang ingin mudik ke kampung halamannya di Rembang, Jawa Tengah itu menyebut, kemacetan terjadi karena ada penumpukan kendaraan yang hendak masuk ke area contra flow.

Selain itu kemacetan juga terjadi di pintu tol saat pemudik hendak menempelkan kartu e-money untuk membayar ongkos tol. “Mungkin karena beberapa pemudik kekurangan saldo,” imbuhnya.

Dia berharap, pemerintah segera menyelesaikan persoalan macet panjang selama mudik yang sudah menjadi ritual tahunan ini.

Salah satunya dengan penataan dengan menerapkan teknologi pembayaran jalan tol nir sentuh nir henti berbasis aplikasi (Multi Lane Free Flow) untuk mengurangi kemacetan.

“Jangan sampai diulang-ulangi lagi. Kasihan banyak orang stress dan bisa meningkatkan risiko kecelakaan,” pungkasnya.