Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada! Hujan Disertai Petir Siang hingga Sore

JAKARTA – Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Minggu, (22/3/2026) diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal sejak dini hari hingga pagi.

Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada pagi hari, kondisi serupa masih berlangsung dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal. Namun masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat mengguyur sejumlah wilayah.

Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi dan Bogor.