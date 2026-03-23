Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Arus Balik, Kendaraan di Bakauheni Bakal Dialihkan ke Pelabuhan Wira Beton jika Membeludak

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |22:31 WIB
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni, Suratno (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Pelabuhan Wika Beton (Wijaya Karya Beton) bakal menjadi pelabuhan cadangan atau alternatif dalam mengalihkan kendaraan jika terjadi kepadatan di Pelabuhan Bakauheni selama masa arus balik Lebaran 2026.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni, Suratno. Ia mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan lima kapal untuk mengangkut penumpang yang dialihkan ke Pelabuhan Wika Beton.

“Ketika memang nanti ASDP tidak mampu, maka kami akan melakukan pengalihan ke Wika (Pelabuhan Wika Beton), kapalnya sudah siap lima kapal yang biasa,” kata Suratno, Senin (23/3/2026).

Ia menegaskan, saat ini status Pelabuhan Wika Beton merupakan pelabuhan kontinjensi atau alternatif, bukan pelabuhan tambahan seperti Pelabuhan Ciwandan pada masa arus mudik 2026 yang dijadikan pelabuhan tambahan bagi pemudik motor.

“Untuk Wika (Pelabuhan Wika Beton), posisinya saat ini kami hanya akan mengoperasikan dalam kondisi tertentu. Jadi, bentuknya tadinya pelabuhan tambahan utama, saat ini berstatus menjadi pelabuhan kontinjensi,” ucap dia.

Selain itu, pihaknya juga bakal menerapkan sistem TBB (Tiba Bongkar Berangkat) jika terjadi kepadatan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni. Namun untuk kondisi landai seperti saat ini, ia menuturkan sistem tersebut belum bisa dilakukan di tengah situasi arus balik yang masih landai.

“Kami belum melaksanakan TBB, tapi penambahan kapal dulu, karena memang melihat situasi masih normal. Kalau kami TBB, kan tidak efektif juga untuk dilaksanakan. Tapi kami menjadi pertimbangan ada tren setelah sore biasanya di Bakauheni. Jadi nanti kami akan pelajari setelah ini, ketika memang terjadi peningkatan dari data booking, ketika melonjak maka kami akan siapkan pola itu,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement