Yaqut Tiba di Gedung KPK dengan Tangan Tidak Terborgol, Kok Bisa?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut di rutan. Gus Yaqut pun sudah tiba di kantor Lembaga Antirasuah.

Pantauan Okezone, Yaqut terlihat mengenakan rompi oranye saat turun dari mobil tahanan KPK. Namun saat digiring menuju kantor KPK, tangan Yaqut terlihat tidak terborgol.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan, Yaqut tetap dilakukan pengawalan ketat oleh pengawal tahanan (waltah).

"Yang pasti selama prosesnya, Waltah tetap melakukan pengawasan secara melekat terhadap Tersangka YCQ," kata Budi dalam keterangan tertulisnya.

"Hal ini untuk memastikan keamanan selama tersangka menjalani status tahanan rumah maupun saat proses pemeriksaan kesehatan sebelum kembali menjadi tahanan rutan KPK," sambungnya.

Diketahui, Yaqut kembali tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (24/3/2026). Kedatangannya ini usai dirinya ditetapkan kembali menjadi tahanan rutan setelah sebelumnya berstatus tahanan rumah.