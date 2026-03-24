Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yaqut Tiba di Gedung KPK dengan Tangan Tidak Terborgol, Kok Bisa?

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |16:16 WIB
Yaqut Tiba di Gedung KPK dengan Tangan Tidak Terborgol, Kok Bisa?
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut di rutan. Gus Yaqut pun sudah tiba di kantor Lembaga Antirasuah.

Pantauan Okezone, Yaqut terlihat mengenakan rompi oranye saat turun dari mobil tahanan KPK. Namun saat digiring menuju kantor KPK, tangan Yaqut terlihat tidak terborgol.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan, Yaqut tetap dilakukan pengawalan ketat oleh pengawal tahanan (waltah).

"Yang pasti selama prosesnya, Waltah tetap melakukan pengawasan secara melekat terhadap Tersangka YCQ," kata Budi dalam keterangan tertulisnya.

"Hal ini untuk memastikan keamanan selama tersangka menjalani status tahanan rumah maupun saat proses pemeriksaan kesehatan sebelum kembali menjadi tahanan rutan KPK," sambungnya.

Diketahui, Yaqut kembali tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (24/3/2026). Kedatangannya ini usai dirinya ditetapkan kembali menjadi tahanan rutan setelah sebelumnya berstatus tahanan rumah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/337/3208466/gus_yaqut-WbjB_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement