One Way Nasional Resmi Dihentikan, Contraflow Km 70–55 Masih Berlaku

JAKARTA – Kebijakan rekayasa lalu lintas (lalin) one way nasional dari Km Kalikangkung hingga Km 70 Cikampek resmi dihentikan. Keputusan ini diambil seiring melandainya volume kendaraan arus balik.

“Jadi pukul 15.30 WIB, jalur dari Trans-Jawa, khususnya dari Kalikangkung Semarang sampai Km 70, sudah kita buka kembali normal,” kata Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, Rabu (25/3/2026).

Meski demikian, rekayasa lalu lintas berupa contraflow dari Km 70 hingga Km 55 masih diberlakukan.

“Di Km 70 sampai Km 55, kami masih menerapkan contraflow di lajur satu,” ujar Agus.

Penghentian one way nasional ini dilakukan setelah hasil penghitungan volume kendaraan yang melintasi Gerbang Tol Kalikangkung dan Banyumanik menunjukkan penurunan.

“Pagi ini kami melakukan analisis dan evaluasi traffic counting. Kendaraan yang melintasi Gerbang Tol Banyumanik dan Kalikangkung terpantau cukup landai, cukup normal,” tutup Agus.

(Awaludin)

