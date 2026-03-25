HOME NEWS NASIONAL

Kabais TNI Diserahterimakan Imbas Kasus Air Keras Aktivis KontraS

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |19:39 WIB
Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah (Foto: Okezone)
JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang sebelumnya dijabat Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo. Langkah ini dilakukan di tengah sorotan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Aulia Dwi Nasrullah, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2026).

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais,” ujar Aulia.

Saat disinggung terkait pencopotan Yudi, Aulia tidak memberikan jawaban tegas. Ia kemudian meninggalkan lokasi sambil mengucapkan singkat, “Terima kasih,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menahan empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Mereka berasal dari matra TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

 

