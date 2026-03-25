Mensos Pastikan Layanan Tak Terganggu Meski WFH

JAKARTA – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal meskipun ada rencana penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, Kementerian Sosial telah melakukan simulasi penerapan kebijakan tersebut. Namun, pelaksanaannya masih menunggu aturan resmi dari Kementerian PAN-RB.

“Kami sedang melakukan simulasi, tetapi tetap menunggu ketentuan dari Kementerian PAN-RB sesuai arahan Presiden. Kami akan menyesuaikan, dan simulasi sudah berjalan di bawah koordinasi Sekjen,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia mengaku belum dapat merinci mekanisme penerapan WFH. Namun, tidak menutup kemungkinan skema tersebut diterapkan secara terbatas, misalnya satu hari dalam sepekan.

Meski demikian, Gus Ipul menegaskan operasional layanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Yang penting layanan tidak terganggu. Kami akan mengatur pembagian antara WFO dan WFH agar pelayanan tetap optimal,” pungkasnya.

(Awaludin)

