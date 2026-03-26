KPK Ungkap Ada Progres Bagus soal Kasus Kuota Haji, Tersangka Baru?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat perkembangan dalam penanganan perkara kasus dugaan korupsi kuota haji.

"Alhamdulillah atas dukungan masyarakat kepada kami tentunya dalam penanganan perkara kuota haji ini, hari ini sudah ada progres yang sangat bagus," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).

Namun, Asep tidak menyebutkan secara detail perihal progres yang dimaksud. Menurutnya, hal itu akan disampaikan pekan depan.

"Tapi belum bisa kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan di hari Senin ya," ujarnya.

Saat disinggung progres yang dimaksud merupakan penetapan tersangka baru, Asep tidak menjawab secara gamblang.