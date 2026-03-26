Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Diprakirakan Diguyur Hujan Seharian

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan di sejumlah wilayah sejak dini hari hingga sore hari, pada Kamis (26/3/2026).

Pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kabupaten Bogor.

Memasuki sore hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan kembali terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Suhu udara di wilayah Bogor berkisar antara 22–28 derajat Celsius, sementara wilayah lain di Jabodetabek berada pada kisaran 24–30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 70–94 persen.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada dini hari dan kembali terjadi pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jabodetabek.

(Awaludin)

