BMKG Prediksi Hujan Ringan Merata Guyur Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada hari ini, Selasa (24/3/2026) berawan. Hujan dengan intensitas ringan merata mengguyur wilayah Ibu Kota.

Berdasarkan data dari laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 64-79 persen.

Wilayah Jakarta Pusat juga diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 55-79 persen.

Jakarta Barat pun diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 57-80 persen.

Hujan ringan juga diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 50-86 persen.

Jakarta Timur diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar 24-33 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 48-85%.

Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 27-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 75-83%.



(Erha Aprili Ramadhoni)

