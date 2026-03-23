Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prakirakan Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 27 Maret 2026

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |13:11 WIB
BMKG Prakirakan Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 27 Maret 2026 (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Warga diimbau waspada dengan potensi hujan lebat hingga Jumat (27/3/2026).

“Peringatan dini cuaca Jabodetabek. Waspada wilayah berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat 23-27 Februari 2026," tulis BMKG melalui akun Instagramnya dikutip Senin (23/3/2026).

Untuk hari ini, BMKG menginformasikan seluruh wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan sedang hingga lebat.

Berikut peringatan dini cuaca di Jabodetabek menurut BMKG hingga 27 Maret mendatang: 

Senin 23 Maret 2026: 

Hujan sedang - lebat (waspada)
- Jakarta Utara
- Jakarta Pusat
- Jakarta Barat
- Jakarta Timur
- Jakarta Selatan

Selasa 24 Maret 2026:

Hujan sedang - lebat (waspada)
- Jakarta Utara
- Jakarta Pusat
- Jakarta Barat
- Jakarta Timur
- Jakarta Selatan
- Kab. Bogor
- Kota Bogor
- Kota Depok

Rabu 25 Maret 2026:

Hujan sedang - lebat (waspada)
- Jakarta Utara
- Jakarta Barat
- Jakarta Timur
- Jakarta Pusat
- Jakarta Selatan
- Kota Bogor

 - Kab. Bogor

 - Kota Depok

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement