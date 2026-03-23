JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Warga diimbau waspada dengan potensi hujan lebat hingga Jumat (27/3/2026).
“Peringatan dini cuaca Jabodetabek. Waspada wilayah berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat 23-27 Februari 2026," tulis BMKG melalui akun Instagramnya dikutip Senin (23/3/2026).
Untuk hari ini, BMKG menginformasikan seluruh wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan sedang hingga lebat.
Berikut peringatan dini cuaca di Jabodetabek menurut BMKG hingga 27 Maret mendatang:
Senin 23 Maret 2026:
Hujan sedang - lebat (waspada)
- Jakarta Utara
- Jakarta Pusat
- Jakarta Barat
- Jakarta Timur
- Jakarta Selatan
Selasa 24 Maret 2026:
Hujan sedang - lebat (waspada)
- Jakarta Utara
- Jakarta Pusat
- Jakarta Barat
- Jakarta Timur
- Jakarta Selatan
- Kab. Bogor
- Kota Bogor
- Kota Depok
Rabu 25 Maret 2026:
Hujan sedang - lebat (waspada)
- Jakarta Utara
- Jakarta Barat
- Jakarta Timur
- Jakarta Pusat
- Jakarta Selatan
- Kota Bogor
- Kab. Bogor
- Kota Depok