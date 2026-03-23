BMKG Prakirakan Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 27 Maret 2026

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Warga diimbau waspada dengan potensi hujan lebat hingga Jumat (27/3/2026).

“Peringatan dini cuaca Jabodetabek. Waspada wilayah berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat 23-27 Februari 2026," tulis BMKG melalui akun Instagramnya dikutip Senin (23/3/2026).

Untuk hari ini, BMKG menginformasikan seluruh wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan sedang hingga lebat.

Berikut peringatan dini cuaca di Jabodetabek menurut BMKG hingga 27 Maret mendatang:

Senin 23 Maret 2026:

Hujan sedang - lebat (waspada)

- Jakarta Utara

- Jakarta Pusat

- Jakarta Barat

- Jakarta Timur

- Jakarta Selatan

Selasa 24 Maret 2026:

Hujan sedang - lebat (waspada)

- Jakarta Utara

- Jakarta Pusat

- Jakarta Barat

- Jakarta Timur

- Jakarta Selatan

- Kab. Bogor

- Kota Bogor

- Kota Depok

Rabu 25 Maret 2026:

Hujan sedang - lebat (waspada)

- Jakarta Utara

- Jakarta Barat

- Jakarta Timur

- Jakarta Pusat

- Jakarta Selatan

- Kota Bogor

- Kab. Bogor

- Kota Depok