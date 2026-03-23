Arus Balik Lebaran, KAI Catat 51 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |11:34 WIB
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memperkirakan volume kedatangan penumpang akan lebih tinggi dibandingkan keberangkatan pada arus balik Lebaran 2026. Hari ini, sebanyak 51.015 penumpang tiba di Jakarta.

“Pada hari ini, 23 Maret 2026, tercatat sebanyak 51.015 penumpang tiba di wilayah Daop 1 Jakarta, lebih tinggi dibandingkan keberangkatan yang mencapai 43.992 penumpang. Tren ini akan terus berlangsung hingga mendekati akhir masa Angkutan Lebaran,” ucap Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo Senin (23/3/2026).

Franoto menjelaskan, kedatangan tertinggi penumpang diperkirakan terjadi pada periode 23 hingga 29 Maret 2026, dengan volume harian berkisar antara 48 ribu hingga 51 ribu penumpang. 

Sementara, kedatangan penumpang di periode arus balik ini berasal dari kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta serta Jawa Barat. Rinciannya, dari Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Jember, Purwokerto, Bandung, Malang, Solo, dan Kutoarjo.

“Untuk mengantisipasi tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi KA tersebut, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan total 88 perjalanan KA Jarak Jauh, terdiri dari 68 KA reguler, 13 KA tambahan dari Gambir, dan 7 KA tambahan dari Pasar Senen,” ujar dia.

Dia merincikan, kedatangan penumpang hari ini terpusat di sejumlah stasiun utama mulai dari Stasiun Pasar Senen 16.945 penumpang, Stasiun Gambir 16.404 penumpang, Stasiun Bekasi 8.210 penumpang, Stasiun Jatinegara 5.480 penumpang.

 

