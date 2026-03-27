2 WNA Asal Liberia Ditangkap di Jakbar Terkait Penipuan Uang Palsu Black Dollar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |12:15 WIB
2 WNA Asal Liberia Ditangkap di Jakbar Terkait Penipuan Uang Palsu Black Dollar
JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menangkap dua warga negara asing (WNA) asal Liberia atas dugaan terlibat dalam penipuan uang palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam. Kedua WNA berinisial SDT dan I ditangkap di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Barat pada Rabu (18/3/2026).

“Dua orang pelaku WN Liberia diamankan di sebuah apartemen di Meruya, Kembangan, Jakarta Barat karena penipuan modus black dollar,” kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, Jumat (27/3/2026).

Andaru belum menjelaskan secara rinci terkait kronologi hingga peran kedua pelaku. Ia menyebutkan, saat ini keduanya sedang dalam proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat.

“Saat ini kedua pelaku sedang dalam proses penyidikan Satreskrim Polres Jakbar,” ujarnya.

Dari video yang diterima, SDT dan I ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat saat sedang makan di sebuah ruangan dalam gedung apartemen.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/629/3208665//mpok_nori-ZduR_large.jpeg
Anak Mpok Nori Minta Pria Irak Dihukum Berat: Setimpal dengan Perbuatannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207473//polri-ghjC_large.jpg
Bareskrim Gerebek Warung Nasi Goreng, 4 Pengedar Uang Palsu untuk Lebaran Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207364//polri-kftM_large.jpg
4 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Daging Domba Impor Kedaluwarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/338/3206666//imigrasi_jakpus_tangkap_wna_pakistan_pembuat_paspor_palsu-njxU_large.jpg
Imigrasi Jakpus Tangkap WNA Pakistan Pembuat Paspor Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3205996//viral-RnV0_large.jpg
Bule Cantik Portugal Ini Ternyata Buronan Pembunuhan Sadis Disertai Mutilasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3205990//buron-vBUH_large.jpg
Jadi Buron Interpol, Wanita Asal Portugal Ditangkap Ditjen Imigrasi di Jaksel
