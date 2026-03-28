Puncak Arus Balik, Tol Japek KM 70–72 Padat, Jalur MBZ Masih Lancar

JAKARTA – Kepadatan lalu lintas mulai terjadi di ruas Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta, saat memasuki puncak arus balik Lebaran 2026 pada H+7, Sabtu (28/3/2026).

Berdasarkan laporan media sosial X dari Jasa Marga pada pukul 10.37 WIB, volume kendaraan meningkat di ruas Tol Japek, khususnya dari Cikampek Utama (Cikatama) KM 70 hingga Cikopo KM 72.

Kepadatan ini dipicu tingginya volume kendaraan pemudik yang kembali dari arah Trans Jawa menuju wilayah Jabodetabek.

"10.37 WIB #Tol_Japek Cikatama KM 70 - Cikopo KM 72 PADAT, kepadatan volume lalin," tulis laporan Jasa Marga.