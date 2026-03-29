Jelang Pertemuan dengan Kaisar dan PM Jepang, Prabowo Tiba di Tokyo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |20:16 WIB
TOKYO - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Jepang untuk bertemu dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi. Prabowo tiba di Tokyo hari ini, Minggu (29/3/2026).

Berdasarkan siaran pers Biro Pers Istana, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan tiba pada pukul 19.10 waktu setempat (WS).

Saat turun dari pesawat, Presiden disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Jepang Iwao Horii, Kepala Protokol Negara Jepang Tadayuki Miyashita, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Sjahrir, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Tokyo Laksma TNI Hidayaturrahman.

Prabowo kemudian menuju tempatnya bermalam. Dalam kunjungannya di Jepang, Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan state call kepada Kaisar Jepang Naruhito.

Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan kerja sama yang komprehensif selama 68 tahun pada sejumlah bidang strategis, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara pun terus menunjukkan tren positif.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam kunjungan resmi tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah agenda penting.

 

Berita Terkait
Prabowo ke Jepang, Mensesneg: Perkuat Kerja Sama Perdagangan hingga Pendidikan
Bertolak ke Jepang, Presiden Prabowo Akan Bertemu Kaisar Naruhito
Prabowo Ingin Warga Gembira di Momen Lebaran Lewat Bazar Rakyat di Monas
Sekab Teddy Ungkap 100 Ribu Warga Hadiri Pasar Murah di Monas
Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Kebijakan Ekonomi dan Energi
Momen Satu Mobil Prabowo dan Anwar Ibrahim saat Antarkan ke Bandara Halim Perdanakusuma
