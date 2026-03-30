Iran Klaim Hancurkan Pesawat AWACS AS dalam Serangan ke Pangkalan Udara Saudi

Awaludin , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |06:58 WIB
Iran Klaim Hancurkan Pesawat AWACS AS (foto: dok x@ShivAroor)
JAKARTA - Iran mengklaim telah menyebabkan kerusakan signifikan pada aset militer Amerika Serikat dalam serangan balasan menggunakan rudal dan drone terhadap pangkalan udara AS di Arab Saudi, Jumat, 27 Maret 2026.

Berdasarkan kutipan dari ndtv, Senin (30/3/2026). Serangan tersebut dilaporkan menghantam Pangkalan Udara Pangeran Sultan, lokasi penempatan pesawat komando dan kendali E-3 AWACS bersama aset militer AS lainnya. Iran mengklaim pesawat tersebut hancur dalam serangan.

Gambar yang dirilis oleh Press TV Iran memperlihatkan badan pesawat mengalami kerusakan parah, dengan hanya bagian hidung dan ekor yang tampak relatif utuh. Serangan dilaporkan melibatkan enam rudal balistik dan 29 drone.

Sedikitnya 10 personel AS dilaporkan terluka, dua di antaranya dalam kondisi serius, menurut Associated Press. Selain itu, beberapa pesawat pengisian bahan bakar juga disebut mengalami kerusakan.

Hingga saat ini, Komando Pusat AS (CENTCOM) belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.

 

