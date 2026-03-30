Disambut Hangat di Tokyo, Diaspora Sebut Prabowo Ramah dan Akrab

JAKARTA – Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Tokyo, Jepang, disambut hangat dan penuh antusias oleh diaspora Indonesia, pada Minggu 29 Maret 2026 malam.

Sejumlah warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Jepang tampak antusias saat berkesempatan menyapa, bersalaman, hingga mengabadikan momen bersama Presiden.

Di antara diaspora yang hadir, terdapat Tiochaya Andika yang bekerja sebagai caregiver di Kanagawa, Pito Putra yang bekerja di sektor manufaktur di Yokohama sambil menempuh pendidikan, Airawan yang bekerja sebagai caregiver sekaligus menempuh studi administrasi bisnis di Shinjuku, serta Muhammad Arido Panjaitan yang menjalani pemagangan di bidang konstruksi di Yokohama.

Pito Putra mengungkapkan, kesannya saat bertemu langsung dengan Prabowo. Ia menilai Presiden memiliki sikap ramah dan terbuka terhadap diaspora.

“Saya sangat salut dengan respons Pak Prabowo yang ramah. Walaupun kami baru pertama kali bertemu, beliau sangat ramah. Tadi sebenarnya bukan selfie, melainkan video, karena kalau selfie mungkin tidak sempat. Jadi nanti tinggal di-crop dari videonya,” ujarnya.