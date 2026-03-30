Momen Haru Diaspora di Tokyo, Gugup Bertemu Prabowo hingga Dapat Tanda Tangan

JAKARTA – Momen kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Jepang, menjadi pengalaman berkesan bagi diaspora Indonesia yang hadir menyambutnya di Tokyo pada Minggu (29/3/2026) malam.

Salah satunya dirasakan oleh Mutiara Mutiruta Miru Binto, warga Indonesia yang tinggal di Tokyo dan bekerja sebagai perawat lansia.

Mutiara mengaku sangat gugup sekaligus bahagia ketika akhirnya bisa bertemu langsung dengan Prabowo. Ia bahkan berhasil mendapatkan tanda tangan Prabowo pada buku berjudul Strategi Transformasi Bangsa: Menuju Indonesia Emas 2045.

“Sebenarnya deg-degan. Di luar ekspektasi bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden. Ini juga menjadi kesempatan bagi diaspora di Jepang untuk bisa bertemu,” ujar Mutiara.

Mutiara bercerita, momen tersebut terjadi ketika Prabowo menyapa satu per satu diaspora Indonesia yang hadir. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta tanda tangan sebagai kenang-kenangan.

“Mungkin karena Bapak juga lelah dalam perjalanan, jadi saya hanya sempat meminta tanda tangan. Motivasi saya supaya bisa bertemu langsung dengan Bapak,” lanjutnya.