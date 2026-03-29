HOME NEWS NASIONAL

Diaspora Indonesia Berbondong-bondong Sambut Kedatangan Prabowo di Tokyo

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |22:00 WIB
JAKARTA - Suasana hangat menyelimuti kedatangan Presiden Prabowo Subianto di hotel tempatnya bermalam di Tokyo, Jepang, pada Minggu malam (29/3/2026).

Sekitar pukul 20.00 waktu setempat, Kepala Negara tiba dan langsung disambut antusias oleh diaspora Indonesia yang telah menanti kedatangannya.

Momen penyambutan berlangsung penuh nuansa budaya. Tiga anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional tampak berdiri rapi seraya menyerahkan bunga kepada Presiden Prabowo.

Gestur sederhana tersebut menjadi simbol kerinduan sekaligus kebanggaan diaspora terhadap pemimpin negaranya.

Memasuki area hotel, suasana semakin semarak. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang telah lebih dahulu tiba di Jepang turut menyambut, bersama puluhan diaspora Indonesia dari berbagai latar belakang profesi dan pendidikan.

Mereka berbaris rapi, sebagian tak kuasa menyembunyikan rasa haru saat akhirnya dapat melihat Presiden Prabowo dari dekat.

Taufiq, seorang engineer yang bekerja sebagai konsultan pada perusahaan kelistrikan di Jepang, mengatakan, momen tersebut menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

“Hari ini pertama kali bertemu langsung dengan Bapak Prabowo Subianto. Rasanya luar biasa ya, jadi kenapa luar biasanya? Karena dari 280-290 juta orang kita bisa punya kesempatan bertemu langsung dengan Presiden RI kita. Jadi ini luar biasa sekali, sangat bahagia dan juga tentunya akan menjadi core memory tersendiri untuk saya,” ujarnya.

 

Berita Terkait
Sambut Kedatangan Prabowo, Semangat Juang Taruna Indonesia Menggema di Tokyo
Sambut Kedatangan Prabowo, Semangat Juang Taruna Indonesia Menggema di Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/340/3209438/prabowo-1KjE_large.jpg
Jelang Pertemuan dengan Kaisar dan PM Jepang, Prabowo Tiba di Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209399/prabowo-9vFe_large.jpg
Prabowo ke Jepang, Mensesneg: Perkuat Kerja Sama Perdagangan hingga Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209372/prabowo-9RXm_large.jpg
Bertolak ke Jepang, Presiden Prabowo Akan Bertemu Kaisar Naruhito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209324/seskab_teddy_indra_wijaya-b0uB_large.jpg
Prabowo Ingin Warga Gembira di Momen Lebaran Lewat Bazar Rakyat di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209323/seskab_teddy_indra_wijaya-faNu_large.jpg
Sekab Teddy Ungkap 100 Ribu Warga Hadiri Pasar Murah di Monas
