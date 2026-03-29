Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambut Kedatangan Prabowo, Semangat Juang Taruna Indonesia Menggema di Tokyo

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |21:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di hotel tempatnya bermalam di Tokyo, Jepang, pada Minggu malam (29/3/2026), tidak hanya disambut hangat oleh diaspora Indonesia, namun juga para pelajar dan taruna Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di National Defence Academy (NDA) Jepang.

Di tengah suasana hangat penyambutan Prabowo, para taruna tampak berdiri rapi dengan penuh kebanggaan.

Momen tersebut bukan sekadar kesempatan langka, namun juga kehormatan besar dapat bertemu langsung dengan Kepala Negara. Letnan Dua Teknik Farel Octandrian (AAU 2025), yang saat ini tengah menjalani pendidikan S1 di NDA melalui program beasiswa luar negeri, mengungkapkan rasa bangganya.

“Kami sangat bangga dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Ini suatu hal yang langka bagi kami dan suatu kehormatan bagi kami,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Farel juga berkesempatan berinteraksi langsung dengan Presiden Prabowo dalam suasana yang hangat dan akrab. Ia pun menyampaikan apresiasi dan harapan kepada Presiden terkait keberlanjutan program beasiswa NDA.

“Untuk Bapak Presiden kami ingin berterima kasih, atas usaha Bapak kami bisa terus berlanjut untuk beasiswa NDA ini. Untuk ke depannya semoga program ini bisa terus berlanjut sampai ke adik-adik kami. Terima kasih, Bapak,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement