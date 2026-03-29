Sambut Kedatangan Prabowo, Semangat Juang Taruna Indonesia Menggema di Tokyo

JAKARTA - Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di hotel tempatnya bermalam di Tokyo, Jepang, pada Minggu malam (29/3/2026), tidak hanya disambut hangat oleh diaspora Indonesia, namun juga para pelajar dan taruna Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di National Defence Academy (NDA) Jepang.

Di tengah suasana hangat penyambutan Prabowo, para taruna tampak berdiri rapi dengan penuh kebanggaan.

Momen tersebut bukan sekadar kesempatan langka, namun juga kehormatan besar dapat bertemu langsung dengan Kepala Negara. Letnan Dua Teknik Farel Octandrian (AAU 2025), yang saat ini tengah menjalani pendidikan S1 di NDA melalui program beasiswa luar negeri, mengungkapkan rasa bangganya.

“Kami sangat bangga dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Ini suatu hal yang langka bagi kami dan suatu kehormatan bagi kami,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Farel juga berkesempatan berinteraksi langsung dengan Presiden Prabowo dalam suasana yang hangat dan akrab. Ia pun menyampaikan apresiasi dan harapan kepada Presiden terkait keberlanjutan program beasiswa NDA.

“Untuk Bapak Presiden kami ingin berterima kasih, atas usaha Bapak kami bisa terus berlanjut untuk beasiswa NDA ini. Untuk ke depannya semoga program ini bisa terus berlanjut sampai ke adik-adik kami. Terima kasih, Bapak,” ungkapnya.