HOME NEWS NASIONAL

Eks Kabaranahan Didakwa Rugikan Negara Rp306 Miliar di Proyek Satelit Kemhan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |16:57 WIB
Eks Kabaranahan Didakwa Rugikan Negara Rp306 Miliar di Proyek Satelit Kemhan
Eks Kabaranahan didakwa rugikan negara Rp306 miliar di Proyek Satelit Kemhan (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA - Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi, didakwa memperkaya diri sendiri serta merugikan keuangan negara dalam proyek pengadaan satelit 123 derajat bujur timur di Kemhan pada 2015–2021. Leonardi didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp306 miliar.

Leonardi didakwa bersama Thomas Anthony Van Der Heyden selaku tenaga ahli Kemhan dalam pengadaan tersebut. Surat dakwaan dibacakan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta oleh oditur militer bersama jaksa penuntut umum (JPU) pada Selasa 31 Maret 2026. 

"Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," ujar oditur militer, Rabu (31/3/2026).

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut proyek tersebut tetap dijalankan sejak 2015 meskipun tidak memiliki alokasi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Leonardi, yang saat itu menjabat sebagai Kabaranahan diduga tetap menandatangani kontrak pengadaan satelit dengan pihak Airbus Defence and Space senilai US$495 juta. Tindakan tersebut dinilai melanggar aturan karena dilakukan tanpa ketersediaan anggaran negara.

Dalam pelaksanaannya, Leonardi juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Nomor: KEP/511/XI/2015 tanggal 11 November 2015 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Bidang Satelit dalam rangka pengadaan satelit GSO 123 derajat, yang mengangkat Thomas sebagai tenaga ahli. Pengangkatan ini juga diduga melawan hukum karena dilakukan tanpa memverifikasi keahlian Thomas.

Tak hanya itu, terdakwa juga diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk perusahaan asing Navayo Internasional AG, yang disebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari proyek tersebut. Keterlibatan Navayo disebut telah diarahkan sejak awal oleh terdakwa melalui perencanaan program dan komunikasi internal.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209797/samin_tan-OVAu_large.jpg
Kejagung Diyakini Usut Tuntas Kasus Samin Tan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209654/kejagung-KIDa_large.jpg
Kejagung Ungkap Duduk Perkara Kasus Amsal Sitepu hingga Dijerat Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209376/dpr-581a_large.jpg
Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Kasus Korupsi Videografer Amsal Sitepu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208819/kejagung-UYjX_large.jpg
Kejagung Terapkan Potential Loss Bisa Cegah Negara Rugi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208447/noel-M2i0_large.jpg
Ikuti Jejak Gus Yaqut, Noel Bakal Ajukan Tahanan Rumah ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3206983/kpk-iWQP_large.jpg
OTT Bupati Cilacap, KPK Sita Rp610 Juta di Goodie Bag THR
