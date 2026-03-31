HOME NEWS NASIONAL

Prabowo ke PM Takaichi: Terima Kasih Undang Saya saat Musim Bunga Sakura

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |19:21 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi atas undangan untuk berkunjung ke Jepang saat musim bunga sakura bersemi.

"Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan yang tinggi, terima kasih kepada Perdana Menteri Takaichi dan pemerintah Jepang atas sambutan yang begitu hangat dan begitu terhormat serta undangan yang diberikan kepada saya untuk berkunjung ke Jepang pada musim bunga sakura yang indah ini," kata Prabowo di Istana Akasaka, Tokyo, Selasa (31/3/2026).

Prabowo turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kaisar Jepang Naruhito yang telah menyambut kedatangannya. Dia menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan kerja sama dengan Jepang.

"Saya juga sangat berterima kasih, kemarin saya diterima oleh Sri Baginda Kaisar Naruhito, dan kembali saya tegaskan komitmen kami untuk memperkuat hubungan antara Jepang dan Indonesia yang memang sudah berjalan lama dan berjalan dengan sangat baik," ujar dia.

Kepala Negara mengungkit situasi geopolitik dunia yang memanas di tengah kunjungan yang dilakukannya. Dia mendorong kerja sama yang baik antara RI dan Jepang menjadi contoh dalam menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan.

"Kami sangat prihatin dengan keadaan ini dan di tengah ketidakpastian itu, hubungan baik serta kerja sama antara Indonesia dan Jepang adalah contoh kolaborasi yang mengarah dan menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan kita," ujarnya.

(Arief Setyadi )

