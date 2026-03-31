WFH bagi ASN, Mensesneg: Momen Baik untuk Bertransformasi

JAKARTA - Pemerintah menetapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat mulai April 2026. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai kebijakan ini menjadi momentum baik bagi Indonesia untuk bertransformasi.

Kebijakan pemerintah ini dalam rangka menghadapi geopolitik yang memang mempengaruhi seluruh dunia.

“Kebijakan pemerintah dalam rangka kita mulai mengubah gaya dan mentransformasi ke depan untuk menghadapi geopolitik yang memang mempengaruhi seluruh dunia,” ucap Prasetyo Hadi.

Ia menilai, kebijakan ini menjadi momentum yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bertransformasi dalam cara kerja hingga penggunaan transportasi.

“Saya kira ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, untuk bagaimana kita mengefisienkan cara kerja kita, mengefisienkan dan mengubah serta bertransformasi dalam cara bertransportasi kita, mengubah pemakaian konsumsi BBM dari aktivitas kita sehari-hari,” ujarnya.