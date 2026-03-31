Panglima TNI Berangkatkan Umrah 707 Prajurit Berprestasi

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan penghargaan terhadap pengabdian Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Salah satu bentuk penghargaan tersebut diwujudkan melalui pemberangkatan ibadah umrah bagi Prajurit dan ASN TNI secara bertahap.

“Hingga saat ini, tercatat sebanyak 707 Prajurit dan ASN TNI telah diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci,”ujar Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, Selasa (31/3/2026).

Program ini kata Aulia, menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara.

“Serta sebagai sarana pembinaan mental dan spiritual guna memperkuat keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa,”lanjut Jenderal Kopassus Bintang 2 tersebut.

Menurutnya, Pembangunan SDM TNI berfokus pada pembinaan jasmani dan mental rohani, guna membentuk Prajurit TNI dan ASN TNI yang berkarakter, profesional dan militan dalam pelaksanaan tugas.

“TNI berkomitmen melaksanakan pembinaan personel secara berkelanjutan untuk mewujudkan TNI yang profesional, responsif, intergratif, modern dan adaptif,” tutup Aulia.

(Fahmi Firdaus )

