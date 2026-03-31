Pramono Apresiasi Kreativitas Zebra Cross Pac-Man di Tebet, Tapi...

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi karya warga yang menggambar zebra cross dengan karakter gim Pac-Man. Zebra cross bergambar itu berada di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan.

"Yang untuk zebra cross kreativitas warga, saya mengucapkan terima kasih," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/3).

Di balik kreativitas itu, ia juga mengingatkan zebra cross tetap harus mengikuti aturan dan standar yang telah ditetapkan. Sebab, petunjuk penyeberangan bagi pejalan kaki tersebut memiliki ketentuan yang berlaku secara nasional bahkan internasional.

Ia menyebut akan mengembalikan gambar zebra cross sesuai ketentuan yang berlaku, atau artinya akan menghapus karakter Pac-Man yang sebelumnya digambar di marka jalan tersebut.

"Hanya memang zebra cross itu kan juga ada aturan mainnya. Menurut saya ini kan kreativitas yang positif, sehingga dengan demikian yang sekarang terjadi di lapangan kami sempurnakan lagi, kami kembalikan kepada aturan yang memang sudah diatur untuk zebra cross," ujarnya.