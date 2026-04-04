Long Weekend, Puluhan Ribu Kendaraan Serbu Wisata Puncak

JAKARTA - Polisi mencatat puluhan ribu kendaraan menyerbu kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada hari ini. Lonjakan ini terjadi seiring momentum long weekend peringatan Jumat Agung hingga Paskah.

"Arus dari arah Jakarta menuju Puncak tercatat sebanyak 37.224 kendaraan roda empat, sedangkan dari arah Puncak ke Jakarta sebanyak 35.987 kendaraan roda empat. Sehingga total kendaraan yang melintas melalui Gerbang Tol Ciawi mencapai 73.211 kendaraan roda empat," kata Kasat Lantas Polres Bogor Iptu Afif Widhi Ananto saat dikonfirmasi Okezone, Sabtu (4/4/2026).

Angka tersebut, kata Afif, meningkat sebesar 40.811 kendaraan atau 125% dibandingkan arus normal yang berjumlah 32.400 kendaraan.

"Jika dibandingkan dengan Jumat, 3 April 2026, terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang turun dari Puncak ke arah Jakarta sebesar 5.523 kendaraan atau 18,13%," ujarnya.

Dalam mengamankan long weekend, Afif menyebut pihaknya mengerahkan 74 personel yang tersebar di sepanjang jalur Puncak. Selain itu, diberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap di Simpang Gadog pukul 06.00 hingga 09.00 WIB.