Pramono Sebut Seluruh Siswa yang Diduga Keracunan MBG di Jaktim Sudah Dipulangkan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Ia menyebut, sebagian besar siswa yang sebelumnya menjalani perawatan kini telah dipulangkan dan dalam kondisi membaik.

"Hampir semua siswa itu sudah dipulangkan, sebagian besar sudah kembali ke rumah. Namun pagi ini saya belum mendapatkan laporan terbaru dari Kepala Dinas Kesehatan maupun Kepala Dinas Pendidikan," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Sebelumnya, Pramono sempat menjenguk para siswa di RSKD Duren Sawit pada Sabtu (4/4/2026). Saat itu, tercatat sebanyak 72 siswa menjalani perawatan akibat dugaan keracunan makanan.

“Dari jumlah tersebut, sekarang ini hampir semuanya sudah sehat kembali,” ujarnya.

Terkait penyebab pasti keracunan, Pramono menjelaskan masih menunggu hasil uji laboratorium yang menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional.