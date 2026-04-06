Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Targetkan Tumpukan Sampah di Pasar Kramat Jati Tuntas dalam Sepekan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |12:05 WIB
Pramono Targetkan Tumpukan Sampah di Pasar Kramat Jati Tuntas dalam Sepekan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan penanganan tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dapat diselesaikan dalam waktu sepekan.

Ia mengaku telah memerintahkan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya untuk segera menuntaskan persoalan tersebut agar aktivitas pasar kembali normal.

"Mengenai penanganan sampah di Kramat Jati, mudah-mudahan 7–8 hari lagi selesai. Sekarang ini sedang ditangani," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Pramono menjelaskan, penumpukan sampah terjadi akibat dampak longsor di zona 4A TPST Bantargebang, Kota Bekasi, yang merupakan salah satu lokasi pembuangan akhir sampah Jakarta.

"Dampak dari zona 4A di Bantargebang berimbas hingga saat ini," katanya.

Sebelumnya, Perumda Pasar Jaya memastikan akan mempercepat proses pengangkutan sampah di kawasan pasar guna menjaga kelancaran aktivitas pedagang dan kenyamanan pengunjung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement