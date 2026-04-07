Terungkap, Driver Taksi Online Lecehkan Penumpang di Jakpus Positif Konsumsi Sabu

JAKARTA - Polisi menetapkan driver taksi online WAH (39) sebagai tersangka terkait kasus pelecehan seksual kepada penumpangnya seorang wanita inisial S (20). Polisi menyebutkan, saat melakukan aksinya itu, pelaku positif mengonsumsi sabu.

1. Positif Sabu

“Pada saat dilakukan pengamanan terhadap pelaku, kita lakukan pemeriksaan di Biddokes Polda Metro Jaya dengan hasil pemeriksaan tersangka positif menggunakan narkoba jenis sabu," kata Direktur PPA-PPO Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari Wibowo dikutip Selasa (7/4/2026).

Rita mengungkapkan, pihaknya juga menemukan alat isap sabu dalam mobil pelaku. Selain itu, ditemukan juga 32 bekas paket sabu.

“Kemudian ada alat-alat sabu, ada plastik 32 buah bekas paket sabu,” ujarnya.

Sebagai informasi, aksi pelecehan ini terjadi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, pada 14 Maret 2026. Pelaku melakukan kekerasan seksual di dalam mobil miliknya di kawasan Jakarta, saat korban menyewa taksi online milik pelaku.