Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap, Driver Taksi Online Lecehkan Penumpang di Jakpus Positif Konsumsi Sabu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |08:40 WIB
A
A
A

JAKARTA - Polisi menetapkan driver taksi online WAH (39) sebagai tersangka terkait kasus pelecehan seksual kepada penumpangnya seorang wanita inisial S (20). Polisi menyebutkan, saat melakukan aksinya itu, pelaku positif mengonsumsi sabu.

1. Positif Sabu

“Pada saat dilakukan pengamanan terhadap pelaku, kita lakukan pemeriksaan di Biddokes Polda Metro Jaya dengan hasil pemeriksaan tersangka positif menggunakan narkoba jenis sabu," kata Direktur PPA-PPO Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari Wibowo dikutip Selasa (7/4/2026).

Rita mengungkapkan, pihaknya juga menemukan alat isap sabu dalam mobil pelaku. Selain itu, ditemukan juga 32 bekas paket sabu.

“Kemudian ada alat-alat sabu, ada plastik 32 buah bekas paket sabu,” ujarnya.

Sebagai informasi, aksi pelecehan ini terjadi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, pada 14 Maret 2026. Pelaku melakukan kekerasan seksual di dalam mobil miliknya di kawasan Jakarta, saat korban menyewa taksi online milik pelaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement