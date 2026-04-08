HOME NEWS NASIONAL

Razman Ungkap Ada Tersangka Ijazah Jokowi Minta Rp20 Miliar, jika Dibayar Bersedia ke Solo

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |09:17 WIB
Razman Arif Nasution (Foto: iNews TV)
JAKARTA - Ketua Umum KAMI Jokowi-Gibran, Razman Arif Nasution, menyebut ada tersangka kasus pencemaran nama baik terkait kasus fitnah ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang meminta uang setidaknya Rp20 miliar. Menurut Razman, jika uang itu dibayarkan, tersangka tersebut bersedia datang ke Solo untuk menyepakati restorative justice.

"Saya baru dua malam yang lalu dan saya rekam, mohon maaf ini. Bahwa dari salah satu dari lima tersangka sekarang, meminta untuk RJ tidak kurang dari Rp20 miliar dan dia bersedia datang ke Solo," ujar Razman dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (7/4/2026).

Razman menjelaskan informasi didapatkannya dari seorang sumber yang mendapatkan cerita langsung dari salah satu tersangka. Razman mengaku bahwa dirinya turut merekam percakapan tersebut.

"Dari lima tersangka, menyampaikan ke seseorang, orang itu menyampaikan ke saya minta Rp20 M untuk RJ. Ada yang ngomong dan saya rekam," tegas Razman.

Menurut Razman, tersangka tersebut berharap uang itu dibayarkan oleh Presiden ke-7 Jokowi yang merupakan pelapor dalam perkara ini. Namun, Razman menegaskan Jokowi tidak mempunyai wewenang akan hal itu.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211138/kuasa_hukum_jk-PdIQ_large.jpg
Kuasa Hukum JK Ragukan Video Rismon AI, Sesalkan Tak Ada Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210776/viral-yVMA_large.jpg
Rismon Bantah Fitnah JK Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi, Kubu Jusuf Kalla: Penyidik yang Uji!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210697/jusuf_kalla-d4Xa_large.jpg
Besok, JK Polisikan Rismon Usai Dituding Bohirin Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210696/jusuf_kalla-lIky_large.jpg
JK Bantah Tuduhan Rismon Danai Roy Suryo Cs Rp5 Miliar Mainkan Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210432/jokowi-bIvj_large.jpg
Jokowi Buka Suara soal Isu Puan hingga AHY Diduga Terlibat di Kasus Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210331/viral-HzTg_large.jpg
Roy Suryo Buka-bukaan soal Isu Aliran Dana Rp50 Miliar untuk Mainkan Ijazah Jokowi
