Razman Ungkap Ada Tersangka Ijazah Jokowi Minta Rp20 Miliar, jika Dibayar Bersedia ke Solo

JAKARTA - Ketua Umum KAMI Jokowi-Gibran, Razman Arif Nasution, menyebut ada tersangka kasus pencemaran nama baik terkait kasus fitnah ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang meminta uang setidaknya Rp20 miliar. Menurut Razman, jika uang itu dibayarkan, tersangka tersebut bersedia datang ke Solo untuk menyepakati restorative justice.

"Saya baru dua malam yang lalu dan saya rekam, mohon maaf ini. Bahwa dari salah satu dari lima tersangka sekarang, meminta untuk RJ tidak kurang dari Rp20 miliar dan dia bersedia datang ke Solo," ujar Razman dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (7/4/2026).

Razman menjelaskan informasi didapatkannya dari seorang sumber yang mendapatkan cerita langsung dari salah satu tersangka. Razman mengaku bahwa dirinya turut merekam percakapan tersebut.

"Dari lima tersangka, menyampaikan ke seseorang, orang itu menyampaikan ke saya minta Rp20 M untuk RJ. Ada yang ngomong dan saya rekam," tegas Razman.

Menurut Razman, tersangka tersebut berharap uang itu dibayarkan oleh Presiden ke-7 Jokowi yang merupakan pelapor dalam perkara ini. Namun, Razman menegaskan Jokowi tidak mempunyai wewenang akan hal itu.