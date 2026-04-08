Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Korupsi Mengalir ke Ono Surono Lewat Pemeriksaan Istri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |10:46 WIB
Istri Ono Surono, Setyowati Anggraini Saputro/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Setyowati Anggraini Saputro, istri anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono, terkait perkara dugaan korupsi suap ijon proyek di lingkungan Kabupaten Bekasi. Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (7/4).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskankan, Anggraini diperiksa untuk menindaklanjuti penggeledahan yang dilakukan di rumah Ono Surono yang berlokasi di wilayah Bandung dan Indramayu.

"Terkait dengan pemeriksaan saksi dimaksud dikonfirmasi berkaitan dengan temuan-temuan penyidik dalam rangkaian peristiwa penggeledahan, baik yang dilakukan di rumah saudara ONS di wilayah Bandung ataupun yang di Indramayu," ujar Budi, dikutip Rabu (8/4/2026).

Budi menyampaikan, dalam penggeledahan itu penyidik menemukan barang bukti elektronik, dokumen, dan uang ratusan juta. KPK juga memeriksa Anggraini untuk mendalami dugaan aliran uang korupsi yang diterima suaminya.

"Tentu pemeriksaan kepada saksi-saksi dalam perkara ini khususnya terkait dengan penggeledahan ataupun terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara ONS (Ono) dari tersangka SRJ (Sarjan) selaku pihak swasta dalam perkara suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi,” tutup Budi.

Sementara itu, seusai pemeriksaan, Setyowati enggan membeberkan materi yang didalami penyidik ke awak media.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211149//kpk-8dFq_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210997//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Zq18_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210951//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-V326_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210422//kpk-wlx4_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210353//kpk-gmfC_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210217//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-jUP0_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement