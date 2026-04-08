Para Menteri Berdatangan ke Istana Jelang Taklimat Presiden Prabowo

JAKARTA - Menteri dan para pejabat negara lainnya berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), menjelang agenda taklimat yang akan diberikan Presiden Prabowo Subianto pada pukul 14.00 WIB.

Dari pantauan Okezone, tampak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamhari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Kemudian, tampak pula Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono hingga Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad tiba untuk menghadiri agenda ini.

Selain itu, jajaran eselon I, baik direktur jenderal (dirjen), deputi, hingga direktur utama (dirut) BUMN, juga telah menunggu giliran untuk memasuki Kompleks Istana Kepresidenan.

“Ya, seperti yang sudah teman-teman dan publik tahu, kan hari ini akan ada acara di Istana sekitar siang nanti jam 14.00 WIB. Bapak Presiden mengumpulkan seluruh kementerian dan lembaga, tidak hanya menteri, wakil menteri, kepala lembaga, wakil kepala lembaga, atau kepala badan dan wakil kepala badan, tapi juga seluruh eselon satunya,” kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Angga Raka Prabowo, kepada awak media di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menurut Angga, Presiden merasa penting untuk menyampaikan juga secara langsung kepada seluruh eselon I. Taklimat Presiden Prabowo akan mencakup pembaruan situasi terkini, termasuk persoalan geopolitik global yang dinilai perlu dipahami oleh seluruh jajaran pemerintahan.

“Ya pastinya hal-hal yang strategis akan disampaikan Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu setelah acara ya,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.