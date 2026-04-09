Prabowo Tegaskan Indonesia Cerah: Yang Bilang Gelap, Matanya Buram!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia punya masa depan yang cerah. Prabowo meminta generasi muda tidak terpengaruh dengan narasi pesimis bahwa masa depan Indonesia gelap.

Prabowo menegaskan hal itu saat resmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Berbasis Listrik, di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

“Jadi untuk anak-anak muda, masa depan kita cerah. Yang bilang tidak cerah, yang bilang Indonesia gelap, mungkin matanya yang kurang bagus, ya. Matanya dan hatinya. Ya kita mau diapain ya, orang kalau hatinya tidak tulus, matanya buram, ya Indonesia gelap. Indonesia tidak gelap. Indonesia sangat-sangat cerah,” ujar Prabowo.

Prabowo optimis Indonesia akan menggebrak panggung dunia tahun depan. Apalagi, saat ini Indonesia sedang pada fase bangkit.

“Kita sangat kuat, semakin kuat. Pertumbuhan kita baik. Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia. Indonesia sedang bangkit. This giant is waking up. We will not be anymore the sleeping giant, we are rising,” tuturnya.