Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rp31,3 Triliun Uang Negara Diselamatkan, Prabowo: Bisa Perbaiki 34.000 Sekolah

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |15:50 WIB
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan total Rp31,3 triliun uang negara telah diselamatkan dalam 1,5 tahun pemerintahannya. Dana tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki hingga 34.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, diserahkan uang sitaan negara senilai Rp11,42 triliun.

"Kita hari ini hadir dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan, dan aset negara serta penagihan denda administratif tahun 2006 sebesar Rp11.420.104.815.858," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari sejumlah penindakan kasus dalam periode pemerintahannya. Pada Oktober 2025, pemerintah berhasil menyelamatkan Rp13,255 triliun dari perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

"Pada Oktober 2025 kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp13,255 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya," bebernya.

"Selang dua bulan kemudian, pada Desember 2025, kita kembali berhasil menyelamatkan Rp6,625 triliun. Dan hari ini, 10 April, kita berhasil menyelamatkan Rp11,42 triliun," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement