Rp31,3 Triliun Uang Negara Diselamatkan, Prabowo: Bisa Perbaiki 34.000 Sekolah

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan total Rp31,3 triliun uang negara telah diselamatkan dalam 1,5 tahun pemerintahannya. Dana tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki hingga 34.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, diserahkan uang sitaan negara senilai Rp11,42 triliun.

"Kita hari ini hadir dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan, dan aset negara serta penagihan denda administratif tahun 2006 sebesar Rp11.420.104.815.858," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari sejumlah penindakan kasus dalam periode pemerintahannya. Pada Oktober 2025, pemerintah berhasil menyelamatkan Rp13,255 triliun dari perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

"Pada Oktober 2025 kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp13,255 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya," bebernya.

"Selang dua bulan kemudian, pada Desember 2025, kita kembali berhasil menyelamatkan Rp6,625 triliun. Dan hari ini, 10 April, kita berhasil menyelamatkan Rp11,42 triliun," lanjutnya.