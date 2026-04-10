Duh! Penumpang Nekat Tahan Pintu Whoosh di Padalarang, KCIC: Kami Kecam

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengecam tindakan seorang penumpang menahan pintu Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Padalarang pada Selasa 7 April 2026 saat layanan rute Padalarang–Halim.

Peristiwa itu terjadi ketika pintu kereta sudah mulai menutup, namun penumpang tersebut menahannya karena menyadari ada barang miliknya yang tertinggal di peron. Aksi tersebut mengganggu sensor pada sistem buka-tutup pintu otomatis kereta.

Akibatnya, perjalanan Whoosh mengalami keterlambatan. Jadwal keberangkatan yang semestinya pukul 07.23 WIB mundur menjadi pukul 07.25 WIB.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

“Kami mengecam tindakan penumpang yang menahan pintu kereta karena selain melanggar aturan, tindakan tersebut juga sangat berpotensi merusak sarana serta berdampak merugikan ratusan penumpang lain akibat keterlambatan keberangkatan,” ujar Eva.

Ia menjelaskan setiap rangkaian Whoosh telah dilengkapi sistem pintu otomatis yang menjadi bagian penting dalam aspek keamanan perjalanan. Menahan pintu secara paksa dapat menyebabkan sistem penutupan otomatis tidak berfungsi optimal dan berisiko menimbulkan kerusakan sarana dalam jangka panjang.

KCIC juga telah menyiagakan petugas di peron maupun di dalam kereta guna memastikan seluruh penumpang telah berada di dalam kereta dengan aman sebelum pintu ditutup. Penumpang diimbau untuk selalu mematuhi arahan petugas demi keselamatan bersama.