HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Berencana ke Rusia dalam Waktu Dekat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |22:03 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diagendakan melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Rusia dalam waktu dekat. Hal ini telah dikonfirmasi langsung Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Ya, ada rencana demikian (ke Rusia),” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Namun, Seskab Teddy belum mengungkapkan jadwal pasti perjalanan Presiden Prabowo ke Rusia tersebut. Ia meminta publik menunggu informasi resmi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Tapi untuk kepastiannya nanti Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan,” tuturnya.

Seskab Teddy juga belum membeberkan isi pertemuan yang akan dibahas Presiden Prabowo di Rusia.

“Ada beberapa negara yang tentunya sudah bekerja sama. Contohnya, kemarin Bapak Presiden baru kembali dari Jepang dan mungkin Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan juga, ada kesepakatan terkait minyak dengan Jepang,” ujarnya.
 


